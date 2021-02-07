ما بين المرض والعمر.. الموت مازال يخطف نجوم الفن في 2021

كان يظن البعض أن بحلول عام 2021 ستنهي المصائب وموجة الحزن التي بدأت من 2020، العام الأسوأ في تاريخ البشرية، إلا أن الموت مازال يلاحق ويخطف مبدعي الفن في السينما والموسيقى في الأيام الأولى من العام الجديد.





وبدأت 2021 بخبر وفاة السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى عن عمر يناهز 76 عاما بعد مرور أيام قليلة على إصابتها بوعكة صحية في القلب والرئة.





وفجع خبر الوفاة العشرات من نجوم الفن من بينهم الفنانة يسرا التي كانت حينها تحارب فيروس كورونا وأيضا الزعيم عادل إمام الذي لقبه بـ رفيق الدرب.





وحرص على حضور الجنازة عدد من نجوم الفن من أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي.





وبعد وحيد حامد بأيام، توفى الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني عن عمر يناهز الـ83 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، وتسبب خبر الوفاة في صدمة لنجوم الغناء اللبناني الذين اعتبروا " الرحباني" ارثا فنيا لبنانيا من الصعب تعويضه.





وغردت إليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلة: "لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني.. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة.





وحرصت كارول سماحة علي نعي الرحباني، قائلة عبر حسابها على تويتر: «رحل الآن كبير من بلاديFearful face وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني وداعا الياس الرحباني شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ،أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".





كما قدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي سبق وتعاونت معه في اغنية " بدي عيش"، العزاء في وفاة الرحباني قائلة :" قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك الفن اللبناني رح يشتقلك الموسيقار الياس الرحباني ..الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".





وفي التاسع من شهر يناير ، رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير خالد فؤاد اثر ازمة صحية مفاجئة ، عن عمرٍ يناهز 72 عامًا، ونعته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، والعديد من المغنين المصريين والعرب.





ثم أعلن محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.



