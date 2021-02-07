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أخبار العالم

جرائم حرب.. البرلمان العربي عن إطلاق طائرة مفخخة باتجاه السعودية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:23 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيــــس رضـــا
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة بدون طيار تجاه المملكة العربية السعودية فجر اليوم الأحد، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها بنجاح، مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف بها المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا ضد هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الذي يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، محذرًا من أن عدم اتخاذ خطوات رادعة وحاسمة في هذا الشأن، سيشجع هذه الميليشيا الإرهابية على المضي قدمًا في  تنفيذ مخططاتها الخبيثة التي تهدف إلى نشر الفوضى والعنف والدمار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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