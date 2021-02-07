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رياضة

موعد مباراة الأهلي والنصر في دور الـ32 بكأس مصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:38 م
الأهلي
الأهلي
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يسرى غازى
حددت إدارة المسابقات تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة موعد إقامة مباراة الأهلي والنصر فى إطار منافسات دور الـ ٣٢ بكأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلى فريق النصر يوم ١٩ فبراير الجارى فى  دور 32 ببطولة كأس مصر  الساعة 2.30 عصرًا  على ملعب استاد القاهرة.

وأسفرت قرعة دور ال ٣٢ بكأس مصر عن المواجهات التالية:

الأهلى مع النصر
 الزمالك مع حرس الحدود
 انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه
سموحة مع دكرنس 
بيراميدز مع العبور 
وادى دجلة مع البنك الاهلي
الاتحاد مع النجوم 
المقاولون مع بتروجيت 
الإنتاج الحربي مع كوكاكولا
الاسماعيلي مع لافيينا 
مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون
سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة
أسوان مع سوهاج
الجونة مع كيما اسوان
المصرى مع المنصورة
طلائع الجيش مع القناة
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