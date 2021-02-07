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اقتصاد

كازاخستان: نسعى لإنشاء منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد نائب وزير الخارجية الكازاخي الماظ عيداروف إن بلاده تستهدف إقامة منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مشيرا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 100 مليون دولار منهم 5 ملايين دولار صادرات كازاخية، وهو رقم  لا يرقى لمستوى العلاقات بين البلدين.

وأشار خلال منتدى الأعمال المصرى الكازاخى المشترك اليوم إلى أن مصر لديها فرص للاستثمار في السوق الكازاخي في قطاع الصناعات الدوائية والتعدين واستخراج الذهب، كما يمكن للشركات الكازاخية المساهمة في مشروعات البنية التحتية بمصر من خلال توريد مواد البناء المستخدمة.

من جانبه دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الجانب، الكازاخي للاستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرا الى أن المحافظة بها الكثير من المواد التعدينية التى لم تكتشف بعد،لافتا الى أن الحكومة تسعى الى إنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية.

وأكد أنه على أتم الاستعداد لإزالة المعوقات التى من شأنها أن تعيق وتيرة البناء واتخاذ التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري، لافتا إلى أن جنوب سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من السياح الكازاخيين.
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