وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع الوزراء العرب

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قادما من بغداد لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، الذي ينعقد غدا الإثنين على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.





وفقا لبيان الخارجية العراقية، إن الاجتماع الطارئ الذي يحضره وزير خارجية العراق، يناقش التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية، مضيفا أنه من المُؤمل أن يخرج الاجتماع بموقف عربي مُوحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة.



