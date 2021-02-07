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أخبار البلد

وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع الوزراء العرب

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:06 م
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قادما من بغداد لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، الذي ينعقد غدا الإثنين على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفقا لبيان الخارجية العراقية، إن الاجتماع الطارئ الذي يحضره وزير خارجية العراق، يناقش التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية، مضيفا أنه من المُؤمل أن يخرج الاجتماع بموقف عربي مُوحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية العراق على هامش الاجتماع، كبار المسؤولين القاهرة، لبحث آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركين في الاجتماع، يعقب ذلك اجتماع مع وزيري خارجية مصر والأردن، في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل إليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الاعمال لاجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة.
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