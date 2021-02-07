أيقونة الصحراء.. فورد تكشف عن F-150 رابتر الجديدة| شاهد

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن كشفها للجيل الجديد لشاحنة الطرق الوعرة F-150 رابتر الجديدة بجيلها الثالث الذي يجمع بين عناصر التميز الميكانيكي والتقني والدقة وتقنيات الاتصال المعززة ، لتحقيق النجاح المنتظر الذى تحققه منذ انطلاقها لأول مرة عام 2009 .

تأتي شاحنة F-150 رابتر مزودة بنظام تروس بتصميم جديد بالكامل، فهي معززة بنظام تعليق خلفي خماسي جديد كليًا تم تطويره خصيصًا لشاحنة رابتر، لتوفر بذلك مزيدًا من القدرة والتحكم على الأرض وثقة أكبر عند خوض الطرقات الوعرة بسرعات عالية.

وتتمتع الشاحنة بقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بفضل الجيل التالي من نوابض امتصاص الصدمات FOX™ Live Valve™ المزودة بأحدث تقنيات التحكم الإلكتروني وتوفر إمكانية ضبط التخميد وفقًا لموقع السيارة.

تتوفر رابتر لاول مرة فى تاريخها بإطارات من قياس 35 أو 37 إنشًا، لتكون بذلك أكبر إطارات تأتي مركبة بصورة قياسية على سيارة بيك أب كاملة الحجم للمهام الخفيفة.

وتستمد الشاحنة قوتها من محرك ثنائى الشحن التوربيني من الجيل الثالث سعة 3,5 لترًا عالي الأداء، ويوفر للشاحنة عزم دوران منخفض في نطاق دورة المحرك عند الحاجة.





ويتضمن المحرك أحدث التوربينات ومعدل ضغط قدره 10,5:1، إضافة إلى مراوح جديدة عالية الطاقة مدمجة في نظام التبريد لضمان القيادة بأداء فائق على الطرقات الوعرة لأطول فترة ممكنة. وبفضل خزان الوقود الذي يأتي بسعة قياسية قدرها 36 جالونًا، يمكن للسائقين قطع مسافة تقدر بنحو 500 ميل للخزان الكامل من الوقود، وفقًا لتقديرات وكالة حماية البيئةƗ.

وقال علي جمول، مدير برنامج سيارات الأداء في فورد: "تجسد رابتر أيقونة أصيلة في عالم الشاحنات الصحراوية، ونرتقي بها اليوم إلى المستوى التالي لنقدم لعملائنا طراز رابتر الجديد كليًا والذي يجمع بين الأداء الفائق والسرعة العالية على الطرقات الوعرة، والتقنيات المتقدمة ومزايا الاتصال لتوفر بذلك أحدث طرازات الشاحنات التي تحمل علامة ’تصميم فورد المتين‘".

وقال كارل ويدمان، كبير مهندسي سيارات الأداء في فورد: "تتمتع رابتر بسجل حافل في سباق باجا 1000، ويأتي نظام تعليقها الجديد ليمنحها مزيدًا من القدرة والأداء، فهو مكون من خمسة وصلات تعزز حركة العجلات مقارنة مع الطرازات السابقة. وباعتبارها شاحنة أيقونية في فئتها، تأتي رابتر بتصميم جديد ومبتكر يوفر للسائقين قدرات فائقة أثناء القيادة بالسرعة الكاملة وسط أقسى التضاريس في قلب الصحراء".