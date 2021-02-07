أسرع طعن.. مرتضي منصور يلجأ للإدارية العليا ضد قرار عزله

أقام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر صباح اليوم من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادى.





ويعتبر الطعن المقام من مرتضي منصور اسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.



