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حوادث

أسرع طعن.. مرتضي منصور يلجأ للإدارية العليا ضد قرار عزله

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:05 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد زهير
أقام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر صباح اليوم من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدراة شئون النادى.

ويعتبر الطعن المقام من مرتضي منصور اسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى، صباح اليوم الأحد برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
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