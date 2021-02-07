ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"الأسقفية" تنظم يوما تدريبيا للأطفال ذوى الإعاقة لرعاية النباتات

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:14 م
الأسقفية تنظم يوم
الأسقفية تنظم يوم تدريبي للأطفال ذوى الإعاقة لرعاية النباتات
Advertisements
سامح سلام
نظمت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف التابعة للكنيسة الأسقفية يوما لتدريب الأطفال على رعاية النباتات وحصاد ما تم زراعته سابقًان وذلك بمشاركة ١٠ من الأطفال وتحت إشراف المدرسات لتعليم الأطفال الاندماج في الأعمال الجماعية ومتابعة مراحل نمو النبات والمساهمة في رعاية النباتات الصغيرة. 

وقالت جانيت شمعى مديرة المركز - في تصريح لها - إن مثل تلك الأنشطة تهدف إلى مساعدة الأطفال وتعلم مباديء العلوم من خلال متابعة دورة حياة النباتات الأمر الذي يساعدهم في تنامي الإدراك العقلي، واكسابهم الصبر من خلال انتظارهم لنمو النباتات و تعلم كيفية الحفاظ على الحدائق والأماكن الخضراء.  


وأضافت أن المركز حريص على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الأطفال فى الفصول  وإتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لنقل العدوى حيث يضم الفصل الواحد ستة أطفال فقط مع مراعاة تعقيم الأيدى وغسلها كل نصف ساعة، لافتة إلى أن الأطفال يشعرون بالسعادة عندما يشاهدون النباتات التى قاموا بزراعتها وهى تنمو وتنضج أمامهم.  


وتعمل مدرسة المنارة للاطفال ذوى الإعاقة بمنوف على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف و ما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.

ومركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.
وفى العام 2003  تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

كان مركز أركان الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية بالإسكندرية قد أعلن مواصلة مشروع "معا من أجل تنمية مصر" نشاطه بيوم ثقافى فنى للشباب تم فيه تقديم عروض بانتومايم تحاكي كيفية تأثير المجتمع على الفرد بالسلب والإيجاب وتأثير الفرد فى المجتمع كما تم عرض فقرات غنائية و فيلم بنت مصرية أحد نواتج مبادرة مشروع معًا من أجل تنمية مصر. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيد الميلاد المجيد..أساقفة الاسكندرية تشكر الرئيس السيسي

أشجار الكريسماس وأضواء الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

بإجراءات وقائية من كورونا.. الكنيسة الأسقفية تدق أجراسها احتفالا بقداس عيد الميلاد

الرعاية الأسقفية تنظم لقاءات توعية صحية للوقاية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

الإفتاء: الطلاق الإلكتروني يقع بشروط

جرائم حرب.. البرلمان العربي عن إطلاق طائرة مفخخة باتجاه السعودية

تعرض للإهانة.. إحياء ذكرى أول طبيب حذر العالم من فيروس كورونا في ووهان

ليس تدخلاً حكومياً ومن حق الوزير.. ننشر أسباب رفض عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها