لأول مرة .. شاهد السيارات الطائرة تتسابق في الجو

سعى كثير من مصنعى السيارات حول العالم لصنع سيارة طائرة ، وبعد تحقيق هذا الحلم لم يكتفوا بذلك ، فاعلنت مؤخرا شركة أسترالية، عن تنظيم أول سباق للسيارات الطائرة في الجو .

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان السيارات الطائرة التى ستشارك فى السباق لن تكون مأهولة، لأن قيادتها ستكون عن بعد، خلال المرحلة الأولى ، وستصل السرعة القصوى لهذه العربات في السباق جرى تحديدها في 120 كيلومترا في الساعة.

وتوضح الصحيفة ان بداية السباق ستكون باقلاع السيارات بشكل عمودي ثم تشق مسارها في الجو، وعندما تنتهي الرحلة، تهبط أيضا بطريقة عمودية.

وتقول شركة ألودا أيرونوتيك الاسترالية المسئولة عن تطوير السيارات الطائرة ، انها تعكف على تطوير السيارة الطائرة منذ ما يزيد عن 3 أعوام، وستكون هذه العربات صديقة للبيئة، لأن الشركة تعمل على تطوير مركبات تعمل كهربائيا بشكل كامل ، وسيشارك سائقون في سباق السيارات الطائرة، في عام 2022.

وتتمتع السيارة بـ"رادار" متطور جدا يتيح لها أن تتفادى الاصطدام بأجسام أو عربات أخرى عندما تجري رحلتها في الجو.

واضافت إن هذه السيارات ستمنحُ من يقودونها عن بعد، تجربة مشابهة لما يجري في سباق "فورمولا وان"، حتى يقوموا بالانعطاف والتحرك المرن، بشكل لا يختلف كثيرا عما يجري في حلبات الأرض.

وأوضحت أن العربات الطائرة تعطى طموحا كبيرا لدى البشر، وسط آمال بأن تساعد على تخفيف الازدحام الذي تعانيه مدن كبرى ، ومن المحتمل أن تساعد السيارات الطائرة على تقليص مدة السفر، لكن الانتشار الواسع لهذه البدائل سيحتاجُ سنوات طويلة على الأرجح، بحسب خبراء.

ومن المرتقب أن يقام هذا السباق في وقت لاحق من العام الجاري، بعدما تم تطوير السيارات الطائرة من قبل شركة "ألودا أيرونوتيك" وخبراء من شركات عالمية كبيرة، من بينها "بوينغ" و"ماكلارين" و"جاكوار لاند روفر" و"رولز رويس".