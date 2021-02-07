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فن

بشعر كيرلي.. نيرمين ماهر بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:29 م
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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محمد بدران


حرصت نيرمين ماهر على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة ناعمة تبرز فيها من أنوثتها.

وظهرت نيرمين ماهر مرتدية تيشيرت باللون الاصفر، بأكمام قصيرة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا بشكل أنيقا للغاية وتسريحة مميزة وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت نيرمين ماهر إطلالتها بوضع المكياج الناعم، واختارت وضع اللون الروز كـ أحمر شفاه، مع اختيار الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

وعرض مؤخرًا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وشاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف

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