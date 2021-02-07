غزل المحلة يفوز على وادي دجلة بهدف عبده يحيى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة الفوز علي منافسه وادى دجلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام فى الجولة الـ12 من منافسات الدورى الممتاز.





جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبده يحيي مهاجم غزل المحلة في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة.





وأدار الحكم محمود بسيونى المباراة بجانب أحمد ساهر وطارق مصطفى حكام مساعدين ومحمد السيد حكم رابع ومحمد عادل وعمرو عايد حكام تقنية الفيديو



وبدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمد فتح الله - أحمد عيد - فتحي مبروك - يحيى حامد

الوسط: أحمد الندري - بسام ماهر - أشرف السيد

الهجوم: هشام بلح - عبده يحيي - اسلام فؤاد



