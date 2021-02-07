رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ أطباء الامتياز لاجتياز امتحان مزاولة المهنة

وأشار غرباوى، إلى الدور الهام الذى ينتظر هؤلاء الأطباء في تحسين مؤشرات الخدمات الطبية في المجتمع في إطار رؤية مصر 2030، مثمنًا الدور الكبير الذى يقوم به الأطباء خلال هذه الفترة التي يعانى منها العالم من آثار فيروس كورونا.





وأشاد الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، بالتزام الأطباء بحضور النوبتجيات المكلفين بها بالأقسام والاستعداد لدخول الامتحان وحضور دورات تدريبية.





وأضاف الدكتور عبد الرحيم فتحي، مدير تدريب برنامج أطباء الامتياز، أن نتيجة الامتحانات بلورت اجتهاد وإخلاص الأطباء، حيث كانت نسبة نجاح الكلية في هذه التجربة 98.2 %.





وأكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن دفعة أطباء الامتياز قدموا نموذجًا يحتذى به في أداء المهام المكلفين بها رغم التحديات المختلفة التى تواجههم خلال أداء رسالتهم.







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