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أخبار البلد

في ختام زيارته لبورسعيد.. سعفان يسلم 500 عامل وثيقة تأمين ضد حوادث الوفاة والعجز الجزئي والكلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:20 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
اختتم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد ، جولاته الميدانية في محافظة بورسعيد، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتسليم 500 عامل غير منتظم - كمرحلة أولي- وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وهي تحمل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي .

وقال سعفان، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلي مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه يتم حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة علي مستوى كافة المشروعات القومية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينيا.

وأوضح الوزير أن القلب هو المنظم لحياة الإنسان، وعمال مصر هم قلب مصر النابض الذي يعمل جاهدا لرفعة مصر إقتصاديا في مختلف المجالات، مشيرا إلي أنه في كل مديرية للقوي العاملة بالـ27 محافظة هناك إدارة مختصة بالعمالة غير المنتظمة وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لها، لا يعرفها سوي العمالة غير المنتظمة المستفيدة منها، وخلال الفترات السابقة كانت هناك أوجه رعاية مختلفة لتلك الفئة.

وأوضح الوزير أن بوليصة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل جديد، ليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا ستوفر له الرعاية اللازمة، وتنظر في كل أموره، وعليه تم تكليف المديريات بالتواصل المستمر مع تلك الفئة لدراسة كل الأمور التي تهمها حتى وأن لم تكن من اختصاص الوزارة والمساعدة في معالجتها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية. 

وقدم الوزير الشكر لمحافظة بورسعيد على الدعم الذي تقدمه للوزارة والمديرية لتسهل لها القيام بعملها لرعاية تلك الفئة، فى كل الخطوات التي تقوم بها، وامتد الشكر للعاملين بمديرية القوي العاملة ببورسعيد على ما يقومون به لخدمة العمالة غير المنتظمة، مطالبا منهم الاستمرار في العطاء أكثر وأكثر حتى يتم رعاية وحماية تلك الفئة من جميع الوجوه. 

وأكد سعفان على ضرورة التكاتف بين جميع الجهات للعمل على استكمال تسجيل العمالة الموجودة في نطاق المحافظات، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والتي ما زالت عملية التسجيل مستمرة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، وبورسعيد هي الأخرى نحتاج أن نكمل قاعدة بيانات تلك الفئة فيها تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن تقديم  أوجه الرعاية لهم بشكل ملموس.

ونوه الوزير إلي أن بوليصة التأمين المقدمة اليوم تعتبر هدية من الدولة المصرية لقطاع من أبناؤها، وأنها حريصة كل الحرص على ذلك وتحاول قدر الإمكان حمايتها في كل لحظة من لحظات حياتها. 

وأشار الوزير إلي أن القيادة السياسية وجهت في الفترة الماضية بصرف منحا استثنائية لتلك الفئة تمثلت في صرف ٥٠٠ جنيه شهريا بواقع ٣ أشهر في المرحلة الأولى و٣ أشهر في المرحلة الثانية ما زلنا في الشهر الثالث منها وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.
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