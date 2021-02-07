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مستشار الرئيس للصحة: هذه الفئات ممنوعة من استخدام لقاح كورونا ..فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:39 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه منذ اللحظات الأولى لإعلان لقاحات فيروس كورونا، كانت هناك متابعة وتوجيه من الدولة لكيفية التعامل مع قضية اللقاحات المتاحة.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن عدد اللقاحات التى تخضع للتجربة كبير جدا، ولكن عدد اللقاحات التي تخطت مرحلة التجارب لا يتجاوز 5 لقاحات.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن الإنتاج العالمي للقاحات كورونا لم يغطِ البلاد التي تنتج هذه اللقاحات، وأصبح التوزيع العالمي أقل بكثير من المستهدف، موضحا أنه تم التوصل منذ البداية مع 3 دولة ومنظمات عالمية لتوفير اللقاحات، سواء في الصين أو المملكة المتحدة، مؤكدا أن الهدف من ذلك كان توفير اللقاحات لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه لا يوصى باستخدام اللقاحات لمن هم أقل من 18 عاما، ولا للسيدات الحوامل، ويوصى بها للكوادر الطبية التي تواجه فيروس كورونا، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدا أن هناك تعاقدات لاستهداف جميع فئات المجتمع.

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