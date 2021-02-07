بملابس على الموضة .. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في الأهرامات









خطفت زوجة ماجد المصري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة و على الموضة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع سترة قطنية باللون الأبيض الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما جاكيت باللون الموف.





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وأنتعلت زوجة ماجد المصري بوت متوسط الطول باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا كشف عن جمال ملامحها.





شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الأهرامات.