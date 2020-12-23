بفستان مخملي.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

خطفت زوجة ماجد المصري الأنظار بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام مكشوفة باللون الأحمر و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي الذي كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي منحتها مظهرا أنيقا و جذابا.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الراقية و المميزة المتناسقة مع لون بشرتها.