بالأسود اللامع.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال حضورها إحدى المناسبات.
تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة كعادتها، وارتدت جمبسوت ذا أكمام باللون الأسود ا اللامع الذي لا يحمل أي نقوشات.
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وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاءً صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.
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وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور لزوجه الفنان ماجد المصرى.
وكان الفنان ماجد المصري كشف تفاصيل إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، بعد قيامها بعمل مسحة طبية وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن زوجته لم يظهر عليها أعراض فيروس كورونا.
وتابع "المصري"، أنه لم يذهب لحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام برغم توجيه دعوة حضور له ولزوجته، ولكنه اعتذر عن الحضور.