بالأسود اللامع.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

وكان الفنان ماجد المصري كشف تفاصيل إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، بعد قيامها بعمل مسحة طبية وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن زوجته لم يظهر عليها أعراض فيروس كورونا.





وتابع "المصري"، أنه لم يذهب لحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام برغم توجيه دعوة حضور له ولزوجته، ولكنه اعتذر عن الحضور.