بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها





علق ماجد المصري على الصورة قائلا" يارب العمر كله مع بعض . وكل عام وانتم بخير وصحه وعافيه".





خطفت زوجة ماجد المصري الأنظار في الصورة بإطلالة عصرية و أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع قميص أبيض لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما فيست جلد دون أكمام.





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وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات المتنوعة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتهما إعجاب متابعيه على موقع التواصل الأجتماعي.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



