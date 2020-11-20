بعد سلبية المسحة الثانية .. زوجة ماجد المصري: أنا الحمد لله سليمة وزي الفل .. فيديو

كشفت رانيا ابو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عن سلبية المسحة الطبية التي خضعت اليها للمرة الثانية بعدما طهرت نتيجة المسحة الاولى سلبية.
وقالت رانيا ابو النصر من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"أنا الحمد الله سليمة وزى الفل، وعملت pcr تانية وطلعت سلبية، بشكر كل الناس اللى كانت بتدعيلى وبتسأل عليا"،
واضافت "بشكر جوزى حبيبى اللى تعب معايا ومسبنيش لحظة، بشكر أهلى وأصحابى، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدا".
أعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا ابو النصر عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وكتبت رانيا :" "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".
وفي سياق اخر، عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما.
وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد": "إنه لا مانع لدى من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".
تابع: أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة.
وأضاف ماجد: أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا.
ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا في إطار درامي تشويقي.
وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.
كما شارك ماجد المصري مؤخرا في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.