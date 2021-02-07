الكويت.. قرارات رسمية بإبعاد العمالة الوافدة بشروط محددة





أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، بأن السلطات الكويتية ستبعد العمالة الوافدة في حالة عدم التزام أي منها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.





ونقلت الصحيفة عن مصادر مسئولة قولها: "اللجنة المختصة بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تتكون من بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، قسمت فرقها على المحافظات".





وأضافت: "التوصيات التي ستقوم اللجنة بالقيام بها خلال الأيام الأربعة الأولى من تطبيق القرار، هي التنبيه على أصحاب المحال والتأكد من إغلاق الأنشطة ورصد المخالفين".



