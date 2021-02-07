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يزرع الأمل.. تعليق مدير "حياة كريمة" على زيارة الرئيس لعزبة الهجانة

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:11 م
صدى البلد
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ندى رأفت
قال ولاء جاد الكريم ، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، إن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة ، هو أمر لا جديد وأن الدولة بقيادة الرئيس تعمل على زراعة الامل في كل بقع مصر ، والاهتمام بكافة الملفات التي تحقق حياة كريمة لجميع الأهالي ، سواء في المدن أو القرى . 

واضاف " ولاء جاد الكريم " في مداخلة هاتفية مع برنامج" الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، حول مداخلة السيسي أمس مع الإعلامي " عمرو أديب " ، والمشروع القومي لتطوير الريف ، معقبًا : " التحدي كبير ولكن طموحنا أكبر " ، مضيفًا أن تم تخطيط ووضع برنامج كامل بدعم من الرئيس ، ورئيس الوزراء ، وجميع أعضاء الحكومة والهيئات والمحافظات مشاركة في تنفيذه .

وأكد مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، أن هناك ترتيبات مؤسسية وضعت من أجل تلاشي أي عقبات قد تعطل التنفيذ ، بالإضافة إلى أن هناك تنسيق وتكامل تام بين كافة الجهات المعنية والقيادة السياسية من أجل تنفيذ كافة التخطيطات. 

وأوضح " جاد الكريم " ، أن الدولة لا تواجه مشكلة في التمويل مشروع تطوير الريف المصري ، وحشدت الدولة المصرية ما يقرب من 500 مليار جنيه ، ولكن ما نواجهه هو التنظيم ، والتنسيق بين المجتمع المدني والقيادة السياسية، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة ، معقبًا: " إحنا بنتعب وبنشتغل من أجل المواطن المصري".
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