يزرع الأمل.. تعليق مدير "حياة كريمة" على زيارة الرئيس لعزبة الهجانة

قال ولاء جاد الكريم ، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، إن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة ، هو أمر لا جديد وأن الدولة بقيادة الرئيس تعمل على زراعة الامل في كل بقع مصر ، والاهتمام بكافة الملفات التي تحقق حياة كريمة لجميع الأهالي ، سواء في المدن أو القرى .





واضاف " ولاء جاد الكريم " في مداخلة هاتفية مع برنامج" الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، حول مداخلة السيسي أمس مع الإعلامي " عمرو أديب " ، والمشروع القومي لتطوير الريف ، معقبًا : " التحدي كبير ولكن طموحنا أكبر " ، مضيفًا أن تم تخطيط ووضع برنامج كامل بدعم من الرئيس ، ورئيس الوزراء ، وجميع أعضاء الحكومة والهيئات والمحافظات مشاركة في تنفيذه .





وأكد مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، أن هناك ترتيبات مؤسسية وضعت من أجل تلاشي أي عقبات قد تعطل التنفيذ ، بالإضافة إلى أن هناك تنسيق وتكامل تام بين كافة الجهات المعنية والقيادة السياسية من أجل تنفيذ كافة التخطيطات.



