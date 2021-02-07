محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث الكريمات من أبناء مركز ديرمواس

نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، بخالص الحزن والأسى، ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، بمنطقة الكريمات، وأسفر عن وفاة 11 مواطنًا من أبناء مركز ديرمواس جنوب المحافظة.





ويتقدم محافظ المنيا، بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان "وانا لله وانا اليه راجعون".





اِقرأ المزيد





وفي سياق متصل قال محمود عبد اللطيف، والد شروق عروس المنيا التى لقيت وزوجها مصرعهما فى حادث تصادم بطريق الكريمات بالصحراوى الشرقى بعد مرور يوم واحد على عقد قرانهما بقرية محرم بنى سالم التابعة لمركز ديرمواس فى جنوب المنيا، إن زوج ابنته المتوفى يعمل فى القاهرة ويقيم فى منطقة المرج، وتم الاتفاق على عقد حفل الزفاف فى مسقط رأسيهما، على أن يتوجها إلى سكنيهما فى القاهرة بعد إتمام الفرح.





وأضاف عبد اللطيف كنت أنوي عمل فرح كبير لكن فوجئنا بوفاة أحد أقارب العريس لذا كان الفرح محدود .





وفى يوم الجمعة الماضي ذهبنا إلى الكوافير لإحضار ابنتى العروس، وفى يوم الخميس كان مقررًا عقد حفل "الحنة" لابنتى لكن سقوط الأمطار منع ذلك.





وعقب توجههما إلى القاهرة كنت أجرى اتصالات بين الحين والآخر للاطمئنان عليهما وفى الساعة الواحدة والنصف فوجئت بغلق كل الهواتف المحمولة وبعدها جاءني اتصال هاتفى يخبرنا بالحادث وقال إن الميكروباص تعرض لحادث وجميع من فيه ماتوا جميعا.





الخبر نزل على كالصاعقة وكنت أصرخ بشدة ثم قمنا باستقلال سيارات من القرية وذهبنا إلى القاهرة والماسأة كانت بتواجد الجثث فى أكثر من مستشفي ومتفرقة وكان الوضع غاية فى الصعوبة.





وكانت الصاعقة أن خال ابنتى وأبناء خالها اثنين لقوا مصرعهما وزوج ابنتى مات مع شقيقه، وأيضا خالت ابنتى وأبناؤها الثلاث وكانوا بين الضحايا أطفال.





أشعر بالحزن الشديد لكن الحمد لله احتسبهم عن الله شهداء، وسألت الله أن يلهمنا جميعا الصبر.





ثم بعد ذلك أنهينا إجراءات الدفن، وتم تجهيز وتكفين الجثث فى القاهرة وسيارات الإسعاف نقلت الجميع إلى هنا حتى تمت مراسم الدفن فى الساعة الثالثة فجرا وهناك ثمانية من الضحايا بينهم ابنتى تم دفنهم فى مقابر القرية لكن زوجها وشقيقه تم دفنهما فى مقابر قرية البرشا بملوى .





كان أهالى مركز ديرمواس شيعوا جثامين ضحايا حادث الكريمات الذى أسفر عن مصرع 11 شخصا، بينهم عروسان لم يمضِ على زواجهما 24 ساعة، وذلك فى مسقط رأسهم بقرية محرم بنى سالم وتانوف واسمو العروس.