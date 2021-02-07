لمحاربة الغلاء .. توفير سلع غذائية عالية الجودة بأقل الأسعار .. تفاصيل

وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أن الخضراوات التي تنتجها الكلية تكون بدون رش المبيدات وبأعلي جودة وأقل من سعر السوق.

وأشار الدكتور احمد أنه تم حصد محصول الموالح بمزرعة النوبارية منوها أن مزارع الخضراوات داخل الكلية ونقوم بإنتاج العديد من الخظروات الطازجة بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء والكلية تقوم بتوفير منفذين للبيع داخل وخارج الكلية من لحوم بلدي وخضروات بكميات كبيرة.





وأكد جلال أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية وتعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء وبالإضافة إلي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا الغير العاملين الدخول ولكن بشرط أن يتم أخذ الإجراءات الاحترازية عند دخول شخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية.