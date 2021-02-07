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تعليم

لمحاربة الغلاء .. توفير سلع غذائية عالية الجودة بأقل الأسعار .. تفاصيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:54 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان الكلية تقوم بدورها الوطني من خلال تقديم عدة سلع من الخضروات واللحوم بأسعار أقل من السوق لمحاربة الغلاء والوقوف بجوار مصرنا الغالية ودعم المجتمع بالسلع الغذائية في ظل مواجهة  فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد  أن الخضراوات التي تنتجها الكلية تكون بدون رش المبيدات وبأعلي جودة وأقل من سعر السوق.  

وأشار الدكتور احمد أنه تم حصد محصول الموالح بمزرعة النوبارية منوها أن مزارع الخضراوات داخل الكلية ونقوم بإنتاج العديد من الخظروات الطازجة بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء والكلية تقوم بتوفير منفذين للبيع داخل وخارج الكلية من لحوم بلدي وخضروات بكميات كبيرة.

وأكد جلال أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية وتعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء وبالإضافة إلي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا الغير العاملين الدخول ولكن بشرط أن يتم أخذ الإجراءات الاحترازية عند دخول شخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية.

وأكد جلال ان الكلية لم تقتصر علي الخضروات واللحوم البلدي فقط ولكن لدينا  منتجات من عسل النحل والذي يقوم بإنتاجه  مركز الدراسات والإستشارات الزراعية التابعة للكلية من خلال مركز نحل العسل و منتجاته والذي يعتمد علي نظام تغذية خاص من مراعي طبيعية بعيدة عن ملوثات المبيدات أو أية ملوثات آخري ومن أهمها عسل نحل الموالح وزهرة البرسيم.

وتابع  ان منتجات نحل العسل من عسل النحل النقي وهو  عبارة عن رحيق الأزهار بعد أن قامت الشغالات السارحة بجمعه من الأزهار وحولته شغالات الخلية إلي رحيق مختوم بعد عمليات انضاج داخل العيون السداسية ثم تختم عليه بطبقة رقيقة من الشمع الصافى لتخزينه في الأقراص الشمعية.

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