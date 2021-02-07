دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.









وتألقت دنيا سمير غانم في الصورة بإطلالة كاجوال انيقة، حيث ارتدت ترينج باللون الازرق، كشف عن رشاقتها، وانتعلت كوتشي باللون الابيض.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب و المميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.







