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فن

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:18 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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محمد بدران
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة  من أحدث ظهور لها.


وتألقت دنيا سمير غانم في الصورة بإطلالة كاجوال انيقة، حيث ارتدت ترينج باللون الازرق، كشف عن رشاقتها، وانتعلت كوتشي باللون الابيض.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب و المميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.


يذكر أن دنيا سمير غانم، شاركت بالسباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بدل الحدوتة ٣" والذي يعد مسلسلا ذا فكرة جديدة، حيث يتم عرض كل ١٠ أيام قصة مختلفة عما قبلها، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وعمرو وهبة، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الخلفاوي.
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