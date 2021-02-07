حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بجنوب الأقصر .. صور

شنت اليوم الأحد الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الاقصر، بناء على تعليمات إبراهيم نصير رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة و الطب البيطري و مكتب السلامة الصحية و إدارة تموين اسنا وإدارة شئون البيئة وإدارة التفتيش المالي والإداري و إدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية .
أسفرت الحملة التي استهدفت قريتي الدير والشغب وشارع المواقف عن تحرير 15 محضر مخالفة ارتداء كمامة وتم ضبط 5 أجولة اسمنت منتهية الصلاحية وتم تحرير 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية و ضبط 4 أجولة دقيق بلدي داخل احد المطاحن و تحرير 2 مخالفة لمعمل تحاليل و مصنع اسمنت مزاولة نشاط بدون ترخيص ، وتحرير 3 محاضر أشغال طريق .
شارك بالحملة المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والنقيب جمال ممدوح رئيس وحدة المسطحات و الدكتور أسامة عبد الخالق مدير الطب البيطري، و المهندس هشام محمد مدير السلامة الصحية، و محمد طه مسئول إدارة التموين، والحسن عبد الغنى محمود مدير إدارة البيئة، واحمد محمود حسن تفتيش المالي والإداري، و رضوان شعبان مفتش الأغذية.