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محافظ سوهاج يكشف تفاصيل انهيار عقار جرجا.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:11 م
انهيار عقار جرجا
انهيار عقار جرجا
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محمد القاضي
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المرحلة الثالثة من مبادرة تطوير القرى الريفية تشمل تطوير 181 قرية بالمحافظة، إضافةً إلى تطوير 86 قرية تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف اللواء طارق الفقي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المحافظة تقوم على تأهيل جميع الوحدات الصحية والبيطرية، مراكز الشباب، توفير فرص عمل، وجميع المتطلبات الاجتماعية الخاصة بأهل القرى، وذلك فى إطار متكامل من القطاعات وليس قطاع واحد بالقرية.

وأكد أن المصالحة القانونية لمباني المحافظة هدفها تحقيق حياة كريمة يليق بمصر والمصريين.

وتوجه محافظ سوهاج، بخالص التعازي لأهالي المتوفين في انهيار عقار بجرجا، لافتًا إلى أن العقار قديم جدا مبني بالطوب اللبني، وأن هذا المسكن لا يوجد به أي سكان، ولكنه أثر على منزل مجاور له.

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