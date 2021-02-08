استمرارا لدعم الفلاح المصري.. مطالبة بسرعة تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية.. ونواب: يجب مسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال.. ويضمن حقوق الفلاحين

برلماني: الفلاح يعاني بسبب غياب دور الجمعيات الزراعية

نائب: استخدام الكارت الذكي بديلا عن المعاملات الورقية يعد نقلة نوعية للفلاح

برلماني: تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية يضمن حقوق الفلاح





في إطار دعم الدولة المصرية للفلاح والعمل على ضمان حقوقه، تسعى الدولة جاهدة لمسايرته التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وذلك من خلال إستخدامه الكارت الذكي للقضاء على المعوقات التي تواجهه في هذا المجال.





حيث طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بسرعة تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، المعروفة بالكارت الذكى للفلاح، مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة تواجه تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع، رغم ما سبق وأعلنته الحكومة عن موعد تطبيق المنظومة.





وقال الحصرى ، نأمل سرعة إنجاز تلك المنظومة، لمسايرة التطور التكنولوجى الذي يشهده العالم حاليا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة تقضى على معاناة الفلاح حاليا في صرف المستلزمات الزراعية.





وحول هذا الموضوع أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة توجيه كافة الدعم للفلاح المصري، مشيرا إلى أنه العمود الفقري الذي تعتمد عليه الدولة، ومع ذلك ما زال يواجه العديد من التحديات .





وأضاف شعلان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الفلاح في حاجة لمنظومة متكاملة تهدف إلى توفير الدعم له ومواجهة إستغلاله من قبل بعض التجار الذين يتسبوا في تكبيده مزيد من الخسائر.





وأوضح عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان، أن الجمعيات الزراعية كان لها دور قوي في توجيه الفلاح وإمداده بخبراء ومهندسين في مجال الزراعة بهدف إرشاده وتوضيح كل ما يحتاجه في أمور الزراعة ، لكن الأن إنخفض هذا الدور وافتقد الفلاح هذا الجانب الذي كان يساعده.





وعن تفعيل الكارت الذكي للفلاح، قال النائب محمود شعلان أنها خطوة مهمة، وستكون قادرة على معالجة كثير من مشكلات الفلاح والقضاء على الحيازات الوهمية .





من جانبه قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس النواب أن تفعيل منظومة الحيازة الزراعية وإستخدام الكارت الذكي بديلا عن المعاملات الورقية، يعد نقلة نوعية للفلاح المصري، موضحا أهمية المسايرة مع التطور التكنولوجي حتى في مجال الزراعة، نظرا لاهميتها وإعتماد عدد كبير من قاطني مصر عليها.





وأشار عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الدولة أولت الفلاح إهتمام كبير، مؤكدا أن تفعيل الكارت الذكي سيؤدي إلى حصول الجميع على مستحقاتهم كاملة من أسمدة ومبيدات وكافة مستلزماتهم الزراعية دون مواجهة أي تعقيدات .





وأوضح عضو مجلس النواب ، أن قطاع الزراعة من القطاعات الكبيرة، حيث تهدف الدولة الفترة الحالية إلى توفير مزيد من الدعم له والتوسع بشكل اكبر في القعة الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من منتجاتنا والتصدير للدول الخارجية.





فيما قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، انه يوجد إهتمام غير مسبوق بقرى الريف والفلاح والمصري من قبل القيادة السياسية، إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقوم به، خاصة أن الزراعة من مقومات الإقتصاد المصري.





وأكد القطامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جهود الدولة مستمرة لدعم هذا القطاع وتطويره بشكل يضمن نجاحة وزيادة الإنتاجية في محصولة، مؤكدا أن تغيير الحيازة الزراعية الورقية وإستبدالها بالكارت الزكي والتعامل معها بالشكل الإلكتروني، سيساهم بشكل قوي في تنمية ودعم هذه المنظومة.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إستخدام الكارت الذكي للفلاح سيضمن وصول الدعم لمستحقيه دون أي إنحياز لشخص أو لآخر وإنهاء التلاعب في صرف الأسمدة، فضلا عن الدعم الفني الذي سيتاح له وتقديم مزيد من الخبرات التي تؤهلة في عمله بشكل جيد.