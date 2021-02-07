ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ بنطلون ممزق.. حسن شاكوش يتألق فى أحدث ظهور .. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:23 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements
محمد بدران

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 


وظهر حسن شاكوش مرتديا جاكيت باللون الاسود وبنطلون جينز ممزق، نال إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات.

وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، الصلح مع صديقه حسن شاكوش بعد الخلافات التي نشبت مؤخرًا.

ونشر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة مع حسن شاكوش.

وعلق على الصورة "مهما كان بينا عيش وملح ونجاح وبحبه من قلبى".

من ناحية أخرى كان تعاون شاكوش وكمال مؤخرًا في أغنية "لغبطيطا" التي حققت نجاحا كبيرا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بطريقة غير مباشرة.. حمو بيكا يوجه رسالة حادة لحسن شاكوش

حسن شاكوش يفاجئ جمهوره بـ لوك جديد.. شاهد

عمر كمال يتغزل في حسن شاكوش: بحبه من قلبي

مهما كان بينا عيش وملح .. عمرو كمال يوجه رسالة لـ حسن شاكوش

عمر كمال يعلن عن تصالحه مع حسن شاكوش: بينا عيش وملح

حبيبي دا.. شاهد عمر كمال في أحضان حسن شاكوش

ترشيحاتنا

ثلاثي الأهلي يقاضون رضا عبد العال |تفاصيل مثيرة

بعد كثرة الاعتراضات.. وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة إلغاء الفار في الدوري.. فيديو

بعد أنباء عن زواجها من معز مسعود.. أجرأ إطلالات حلا شيحة

كلوب: هدفنا المراكز الأربعة الأولى.. ولا يمكنني تفسير خطأ أليسون

نقص الهيموجلوبين .. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

«الصحة» توضح موقف معالجة المضادات الحيوية للفيروسات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها