أخبار الفن.. كل ما تريد معرفته عن حلا شيحة ومعز مسعود قبل ساعات من زواجهما

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





انتشرت أنباء تفيد بأن الفنانة حلا شيحة ستتزوج من الداعية معز مسعود غدًا، الإثنين، في أحد فنادق القاهرة.





مازالت تنتظر الفنانة حورية فرغلي تنتظر تحديد موعد جديد للعملية الأولى التى من المقرر أن تجريها وذلك بعد أن تم تأجيلها يوم الخميس الماضي إلى أحد المستشفيات في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.





كشفت الفنانة هنا شيحة شقيقة الفنان حلا شيحة عن زواج الأخيرة من الداعية معز مسعود غدا بعد فترة صداقة بينهما.





تحتفل غدا الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية معز مسعود وذلك داخل احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وبحضور عدد من المقربين والاصدقاء والاهل.





أكدت الفنانة هنا شيحة أن شقيقتها حلا سوف تتزوج غدا، من الداعية معز مسعود، بعد أيام من انتهاء عدتها رسميا، ووفقا لمصدر خاص فإن حلا تناقشت مع زوجها المنتظر حول عدم رغبتها في العودة إلى ارتداء الحجاب.



