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فن

الأسرة لم تنفِ أو تؤكد.. هل تتزوج حلا شيحة ومعز مسعود غدا؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:17 م
صدى البلد
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قسم الفن
انتشرت أنباء تفيد بأن الفنانة حلا شيحة ستتزوج من الداعية معز مسعود غدًا، الإثنين، في أحد فنادق القاهرة.

وحاول "صدى البلد"، التأكد من صحة ما يتم تداوله، وهاتفنا والد حلا شيحة، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ولكنه لم يرد بالإيجاب أو النفي وكذلك شقيقتها "هنا".

وكان أكد "صدى البلد" وجود علاقة تربط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة عبر انفراد بنشر صورة لهما في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية.

معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.

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