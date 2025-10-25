سيدات سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في ربع نهائي بطولة دوري المرتبط

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي اليوم مع هليوبوليس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في السابعة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته في البطولة وتقديم عروضه القوية.

وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع هليوبوليس في تمام الساعة الخامسة مساءً على صالة الشهداء بمقر النادي في الجزيرة.

وكان فريق «سيدات السلة» قد تأهل للدور ربع النهائي بعد تصدر ترتيب الدورة المجمعة على حساب كل من البنك الأهلي والطيران والجزيرة.

