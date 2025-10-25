قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيدات سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في ربع نهائي بطولة دوري المرتبط

عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي اليوم مع هليوبوليس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في السابعة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته في البطولة وتقديم عروضه القوية.

وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع هليوبوليس في تمام الساعة الخامسة مساءً على صالة الشهداء بمقر النادي في الجزيرة.

وكان فريق «سيدات السلة» قد تأهل للدور ربع النهائي بعد تصدر ترتيب الدورة المجمعة على حساب كل من البنك الأهلي والطيران والجزيرة.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد