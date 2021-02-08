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بين الناس

الإهمال يضرب المستشفى الجامعي فى المنيا.. والأهالي تستغيث

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة المنيا، بسبب الإهمال الذى تشهده المستشفى الجامعي بمحافظة المنيا بشكل عام، بداية من مداخل المستشفى، وحتى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى؛ التي تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة .  

وقال الأهالى في رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": إن المستشفى لا توفر الأدوية، ما يضطرنا لشرائها من الخارج، ويتسبب فى زيادة الإنفاق، خاصة أن معظم من يلجأون إلى المستشفيات العامة والجامعية هم من الفقراء.

وأضافوا: أنه يوجد داخل المستشفى حالة لا مبالاة تجاه آلام المرضى، مضيفا: أن هناك نقصا بالأجهزة الطبية والأدوية التى نقوم بشرائها على نفقتنا الخاصة رغم ظروفنا المالية السيئة.   

وأشاروا إلى أنه يوجد عجز فى الأجهزة مثل جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الصدمات، وجهاز أيكو التلفزيونى للقلب"، نظرًا لعجز الامكانيات والميزانيات المالية.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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