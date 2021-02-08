الإهمال يضرب المستشفى الجامعي فى المنيا.. والأهالي تستغيث

سادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة المنيا، بسبب الإهمال الذى تشهده المستشفى الجامعي بمحافظة المنيا بشكل عام، بداية من مداخل المستشفى، وحتى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى؛ التي تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة .





وقال الأهالى في رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": إن المستشفى لا توفر الأدوية، ما يضطرنا لشرائها من الخارج، ويتسبب فى زيادة الإنفاق، خاصة أن معظم من يلجأون إلى المستشفيات العامة والجامعية هم من الفقراء.





وأضافوا: أنه يوجد داخل المستشفى حالة لا مبالاة تجاه آلام المرضى، مضيفا: أن هناك نقصا بالأجهزة الطبية والأدوية التى نقوم بشرائها على نفقتنا الخاصة رغم ظروفنا المالية السيئة.





وأشاروا إلى أنه يوجد عجز فى الأجهزة مثل جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الصدمات، وجهاز أيكو التلفزيونى للقلب"، نظرًا لعجز الامكانيات والميزانيات المالية.





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