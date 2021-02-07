محافظ الوادي الجديد: تشغيل الغاز الطبيعي في الخارجة .. آخر يونيو

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، عن توصيل أكثر من 35 كم شبكات خطوط غاز طبيعي بمدينة الخارجة وجاري أعمال التوصيل في جميع أنحاء وضواحي مدينة الخارجة، لتبدأ عملية تشغيل الغاز الطبيعي في منازل مدينة الخارجة في 30 يونيو المقبل.





أكد الزملوط، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة يجري على مراحل الأولى منها تتضمن توصيل الغاز الطبيعي لـ 14 ألف مشترك بمدينة الخارجة، بينما سيجري استكمال المشروع لباقي المراكز الإدارية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.





أوضح الزملوط، أن مشروع توصيل الغاز للمحافظة يعتمد على تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط المنقول Mobile CNG، وهي تقنية سهلة وآمنة تلبى احتياجات المنشآت الصناعية أو الفندقية أو المنتجعات السكنية وغيرها من القطاعات في المناطق التي لم تصل إليها الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي عن طريق نقل الغاز المضغوط بسيارات نقل مجهزة إلى مناطق الاستخدام، دون الحاجة إلى مد خطوط أنابيب باهظة التكلفة.

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وكان أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الجديد، في ديسمبر 2020م، انطلاق أعمال الشبكات الأرضية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظة، حيث تشمل المرحلة الأولي توصيل الغاز لـ١٤ ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام المالي الحالي، تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة.

وكان محافظ الوادي الجديد وقع في أغسطس الماضي مع الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، والمهندس خالد أبوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمحافظة الوادي الجديد بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في التنفيذ.

وفي ذات السياق أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، تعاقد مجمع التمور التابع للمحافظة مع عدة دول عربية لتصدير منتجات المجمع لها خاصة قبيل شهر رمضان المعظم.

وأكد الزملوط، أن المحافظة نجحت في تنفيذ خطة تطوير المجمع وزيادة حجم الصادرات من المنتجات بنسبة ٦٠ ٪، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه المنتجات بالأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح الزملوط أن المجمع نجح في إتاحة العديد من فرص العمل للشباب على مدى العام وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.



