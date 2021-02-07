مجلس النواب الأردني يقرأ الفاتحة قبل بدء فعالياته لهذا السبب .. صور

شهد مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، أجواء استثنائية قبل بدء فعاليات الجلسة، بقراءة الفاتحة على روح الملك الحسين بن طلال في ذكرى رحيله.

واستذكر مجلس النواب مسيرة القائد الراحل الحافلة بالعطاء والإنجاز على مدى ما يقرب من نصف قرن، عاشها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء الأردن الحديث، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فيما يقف الأردنيون صفًا واحدًا بكل همة وعزيمة وإصرار، خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وهو يواصل مسيرة البناء والتحديث والتنمية والتطوير، على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم.

و تلقى الملك عبدالله الثاني اليوم، برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للـ الملك الحسين بن طلال، والبيعة لـ الملك عبدالله الثاني، الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من فبراير عام 1999بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

حيث تلقى الملك عبدالله برقيات، بهذه المناسبة، من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وأمين عمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومديري المخابرات العامة والأمن العام، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتضمنت البرقيات إشادات واسعة بالإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن في عهد الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والذي كرس حياته خدمة للوطن والأمة.

كما تصمنت إشادات بمسيرة البناء والتقدم التي قادها جلالة الملك الباني، طيلة سنوات حكمة.