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مرأة

بخطوات سهلة وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل الفطير فى البيت

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:31 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين


الفطير بالشمر والينسون

مقادير الفطير :

1 كيلو دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 كوب ينسون سائل
2 ملعقة كبيرة سكر
1 كوب سمنة
نصف كوب زيت
ملح
ماء
سكر بودرة للتقديم

طريقة تحضير فطير مقلي بالينسون

 تخلط المكونات الجافة معاو تضاف الزبدة والينسون والزيت و يترك العجين ليختمر حوالي ساعة و تقسم على شكل كرات  وتفرد على شكل دوائر

ويقلى الفطير من الجانبين و يقلى الفطير من الجانبين يرش السكر البودرة على الوجه

طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدى للشيف أميرة شنب 
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدى
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
سمنة
عسل ابيض للتقديم
عسل اسود للتقديم
مش للتقديم

طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات
فى العجان  يخلط الدقيق مع السكر و الملح لمدة 10 دقائق  ثم تترك لترتاح ويرفع العجين ثم يدهن بالسمن

تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق

فى صينية الفرن المدهونة سمنة ايضا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج.
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