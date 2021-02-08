بخطوات سهلة وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل الفطير فى البيت

الفطير بالشمر والينسون

مقادير الفطير :

1 كيلو دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 كوب ينسون سائل

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب سمنة

نصف كوب زيت

ملح

ماء

سكر بودرة للتقديم

طريقة تحضير فطير مقلي بالينسون

تخلط المكونات الجافة معاو تضاف الزبدة والينسون والزيت و يترك العجين ليختمر حوالي ساعة و تقسم على شكل كرات وتفرد على شكل دوائر

ويقلى الفطير من الجانبين و يقلى الفطير من الجانبين يرش السكر البودرة على الوجه