ببيع الفطير.. سيدات يكافحن من أجل لقمة العيش ..فيديو

تعاون مجموعة من السيدات في مشروع صغير بإمكانيات قليلة وموارد صغيرة، وشرعن في عمل الفطائر والخبز البلدي، سعيًا منهن لتحسين دخلهن المادى وتطوير مستوى المعيشة.





وقالت سعاد حسني، إحدى العاملات في مشروع صنع الفطائر، في حوارها لـ "صدى البلد"، إن حاجتها إلى إثبات ذاتها في المجتمع كان الدافع الأكبر لها لبدء المشروع، وسرعان ما لاقت قبولًا ممن حولها وتعاون المؤسسات الخيرية في تطوير المشروع كان مشجعًا للسيدات العاملات على التكملة.





وأضافت إحدى العاملات، أنهن بدأن ببيع منتجاتهن لأهالي منطقتهن ومعارفهن، ومن ثم انتقلن لعرضها في المعارض وأماكن التجمعات، وكنّ ضمن من شارك في "مبادرة يلا نفرح أهالينا" التي تحث وتشجع الأسر محدودة الدخل على تطوير مشاريعهم ومساعدتهم على جميع الأصعدة.





وتابعت أنها تريد بيع الفطائر والمخبوزات على نطاق أوسع، حيث إنهن محصورات في مناطق معينة مثل بشتيل وإمبابة وما حولها، موضحة أن سيدات المشروع يأملن في أن يحصلن على محل يضمهن ليكون لهن بذلك دخل ثابت.