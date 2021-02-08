لسنا مستعدين للقادم.. بيل جيتس يحذر من كارثتين أخطر من كورونا





في عام 2015 حذر مؤسس شركة مايكروسوفت من أن العالم غير مستعد للوباء القادم وبعد خمس سنوات من تنبؤاته أصاب فيروس كورونا ملايين الأشخاص حول العالم.





وتحققت تنبؤات بيل جيتس بتفشي الفيروس، عندما قال أيضا بأن "الناس سيتمنون لو كان بإمكانهم الانتقال بالطائرة أو الذهاب إلى السوق".





واليوم تأتي أحدث تنبؤات مؤسس عملاق التكنولوجيا لتحذر من اقتراب أكبر التهديدات للبشرية والتي تنبع من تغير المناخ والإرهاب البيولوجي، بالإضافة إلى كورونا.





ألقى جيتس محادثة على TED بعنوان "التفشي التالي؟ إننا لسنا مستعدون له، أولها تفشي عدد من فيروسات الجهاز التنفسي ومن وقت لآخر.





يقول: "أمراض الجهاز التنفسي مخيفة للغاية لأنك تستطيع التجول في الأسواق أو على متن طائرة أو حافلة رغم إصابتك، على عكس بعض الأمراض الأخرى مثل الإيبولا مثلا حيث تكون على سرير المستشفى بمجرد انتقال الفيروس لأشخاص آخرين".





ثم قدم تنبؤاته للمستقبل، قائلًا لمولر: "أحدها هو تغير المناخ، فكل عام سيصل عدد القتلى إلى أكثر بكثير مما كان عانيناه في هذا الوباء".





ثم أضاف: "الأمر الثاني هووالإرهاب البيولوجي.. حيث يمكن لأي شخص يريد إحداث ضرر للعالم أن يصمم فيروسًا، وفرصة الوقوع في هذا أكثر من الأوبئة الطبيعية مثل الأوبئة الحالية".





ويدعي جيتس أنه لا توجد وسيلة يمكن للبشر من خلالها إيقاف الأوبئة في المستقبل، على الرغم من أنه أضاف أننا "يمكن أن نزيد من استعدادنا لنضمن السيطرة على عدد الوفيات كي لا نمر بمثل ما نمر به الآن".

حذر «بيل جيتس» البشر من خطرين مستقبليين يمكن أن يكونا أشد سوءًا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد القتلى والتأثير على المدى البعيد.