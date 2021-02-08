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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بكأس العالم والقنوات الناقلة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:49 ص
الأهلى وبايرن ميونيخ
الأهلى وبايرن ميونيخ
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عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة تاريخية اليوم عندما يلعب أمام بايرن ميونخ بملعب الريان فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضا .

وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد .

ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية مشاركة أحمد بيكهام فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة بايرن ميونيخ المقرر إقامتها اليوم بنصف نهائى كأس العالم للأندية .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إنه يتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام " محمد هانى " وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .

خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية .

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

 

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