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أخبار العالم

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:01 ص
أبو ظبي تعلن تحديث
أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي
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شيماء مصطفى
كشفت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية، عن القائمة الخضراء المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبو ظبي.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، شملت القائمة المحدثة، أستراليا، الصين، المملكة العربية السعودية، آيسلندا، جرين لاند، سلطنة بروناي، سنغافورة، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونج كونج.

ومن المقرر أن يُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

جدير بالذكر، أن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، تحدث باستمرار الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.
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