السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية، عن القائمة الخضراء المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبو ظبي.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، شملت القائمة المحدثة، أستراليا، الصين، المملكة العربية السعودية، آيسلندا، جرين لاند، سلطنة بروناي، سنغافورة، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا، و هونج كونج.





ومن المقرر أن يُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.



