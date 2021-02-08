بصورة نادرة.. شاهد هند صبري في طفولتها

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت هند صبرى بصورة نادرة في طفولتها وهي تقوم بالتصوير .





وكانت هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.