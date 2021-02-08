مطار القاهرة: وصول وسفر 20 ألف راكب اليوم على متن 177 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الإثنين، 86 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8173 راكبا، كما يغادر المطار 91 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9003 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 177 رحلة جوية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لتنقل على متنها نحو قرابة 20 ألف راكب.



