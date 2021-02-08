إقبال على التصويت بانتخابات المحامين الفرعية بدمياط

شهدت انتخابات نقابة المحامين بدمياط، إقبالا نسبيا على التصويت في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط، التي انطلقت، اليوم الإثنين، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشارفيروس كورونا، وتم التشديد على ارتداء الكمامات.
وتجرى الانتخابات وسط تواجد أمنى وإجراءات أمنية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتجرى الانتخابات فى 5 مراكز انتخابية ومن يحق له التصويت فى تلك الانتخابات 3712 صوتا مقسمين على 9 لجان انتخابية.
ويتنافس فى تلك الانتخابات 46 مرشحا منهم 4 مرشحين علي منصب النقيب و34 مرشحا للعضوية و 8 مرشحين للشباب.
ويتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين هم: ياسر عبد الفتاح عبده أبو هندية، ناصر عبد الحق المرسي العمري، يوسف رفعت يوسف قنديل، السيد محمد فتحي إبراهيم هاشم.
وعلى منصب الشباب يتنافس 8 مرشحين وهم: محمد جودة، محمد صباح شرف الدين، شادي ضياء، عبد الحميد الحواوشي، عمرو الحطاب، أحمد حسانين، محمد قراميط ، أحمد البراوي.
بينما يتنافس 34 مرشحا على مقاعد العضويةوهم: لطفي شوقى النجيري ، أحمد الكبابجي ، وخالد الحمص ، رشاد مكرم وهبة ، عادل الغنام ، علاء صبري بشتو ، وسام سلامة ، أحمد الجوجري ، جمال شحاته ، خالد موسي ، سامي عبد العزيز ، محمد بيصار ، ابراهيم الشناوي ، أحمد الشرباصي ، السيد شبارة ، المتولي سراج الدين ، محمد البشبيشي ، محمود عبد المعطي ، هاني عبد الناصر ، هاني المشد ، أشرف الرفاعي ، عصام الهندي ، عمار القبرصلي ، فتحية عبد العظيم ،محمد عبد الحافظ ، ياسر منير، أحمد الأشقر ، أنور السادات ريحان ، ضياء أبو سمرة ، علي النبية ، محمد اللبان ، هاشم بصرة ، لوسي علي ، مصطفي الغريب.
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