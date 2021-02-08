إقبال على التصويت بانتخابات المحامين الفرعية بدمياط

شهدت انتخابات نقابة المحامين بدمياط، إقبالا نسبيا على التصويت في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط، التي انطلقت، اليوم الإثنين، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشارفيروس كورونا، وتم التشديد على ارتداء الكمامات.

بينما يتنافس 34 مرشحا على مقاعد العضويةوهم: لطفي شوقى النجيري ، أحمد الكبابجي ، وخالد الحمص ، رشاد مكرم وهبة ، عادل الغنام ، علاء صبري بشتو ، وسام سلامة ، أحمد الجوجري ، جمال شحاته ، خالد موسي ، سامي عبد العزيز ، محمد بيصار ، ابراهيم الشناوي ، أحمد الشرباصي ، السيد شبارة ، المتولي سراج الدين ، محمد البشبيشي ، محمود عبد المعطي ، هاني عبد الناصر ، هاني المشد ، أشرف الرفاعي ، عصام الهندي ، عمار القبرصلي ، فتحية عبد العظيم ،محمد عبد الحافظ ، ياسر منير، أحمد الأشقر ، أنور السادات ريحان ، ضياء أبو سمرة ، علي النبية ، محمد اللبان ، هاشم بصرة ، لوسي علي ، مصطفي الغريب.









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