وزير التموين يتفقد شركة المطاحن والمصرية للسلع الغذائية بالمنيا.. صور

تفقد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته لمحافظة المنيا ، يرافقة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتى تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين.

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كما تفقد وزير التموين مخزن السلع فى مركز الجملة 2 ، وذلك للاطمئنان على توافر السلع للمواطنين، وقد استمع الوزير لعدد من شكاوى المواطنين وأمر بحلها على الفور .





وتفقد الوزير مطحن بوهلر المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى والسلندرات والمناخل بسعة 350 طنا، بعد أن كانت 250 طنا.





واستقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث سيفتتح الوزير 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ، كما سيجري الوزير جولة تفقدية بعدد من المنشات ومراكز الخدمات التموينية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين .





أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم الانتهاء من تطوير 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.



