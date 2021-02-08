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رياضة

أشرف صبحي: إنشاء أكاديمية لتجهيز الشباب للانضمام للمنظومة السياسية وتولي المناصب القيادية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم الفائزين في الإنتخابات الاليكترونية لبرلمان شباب مصر تحت شعار"كن قياديًا....كن مؤثرًا"، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وأحد خريجي برلمان الطلائع والشباب، والنائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات، بالإضافة إلي لفيف من قيادات الوزارة.

في بدايه حديثه، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للفائزين في أولي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب" ،ضمن ثانى اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن برلمان الشباب له أولوية كبيرة في خطط واستراتيجيات الوزارة ، بالإضافة لحصولهم علي جرعة ثقيفية وسياسية تماشيًا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف للاهتمام بالشباب والايمان بقدراته علي قيادة الدولة .

وصرح أنه بالتعاون مع الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق ستعمل الوزارة علي إنشاء أكاديمية لوضع آلية عمل برلماني الطلائع والشباب ليصبحوا جاهزين لانضمام للمنظومة السياسية بدءًا من انتخابات المحليات والمجالس النيابية وتولي المناصب القيادية في مختلف قطاعات الدولة.

وأثني الدكتور أشرف صبحي علي الجلسة الحوارية مع أعضاء برلمان شباب مصر  موجها حديثه لهم "انتوا فعلًا نواب ، مؤكدًا حرصه الالتقاء المستمر  مع  أعضاء برلمان الشباب والاستماع لهم والاهتمام بافكارهم وارائهم كخطوة نحو النضج والوعي الفكري في ظل توجه الدولة نحو بناء الشخصية المصرية. 

وطالب أعضاء برلمان شباب مصر في حوارهم بمجموعة من المطالب من الوزارة ومجلس النواب ومنها ، إصدار كارنيهات وعمل لائحة داخلية لعمل البرلمان الشبابي .

فيما وجه النائب البرلماني محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب الشكر لوزير الشباب والرياضة علي جهوده في قيادة ملفات عدة في مجال الشباب والرياضة ، واخرها تنظيم مونديال اليد والنجاح الباهر الذي لاقاه هذا التنظيم ، مشيدًا بتطبيق الوزارة لنظام التصويت الالكتروني لبرلمان الشباب والذي شهد بالكامل تصويتا إلكترونيا في ظل جائحة كورونا، متمنيًا تطبيق هذا النظام في كافة المجالات في ربوع مصر .

ووعد النائب محمد عوض بعرض مقترح مشاركة أعضاء برلمان شباب مصر في المجالس التنفيذية للمحافظات لمعرفة كافة المشكلات علي أرض الواقع، بالإضافة إلي معرفة ما يتم من مشروعات وبرامج في كل محافظة.


ويشارك في اللقاء  محافظات "المنيا، اسوان،الوادى الجديد، الفيوم ،جنوب سيناء،السويس، الاسماعيلية"، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية الي ستة لقاءات في ضوء الضوابط والإجراءات الإحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المشاركين .
أشرف صبحي: إنشاء أكاديمية لتجهيز الشباب للانضمام للمنظومة السياسية وتولي المناصب القيادية
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