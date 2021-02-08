أبو العينين يشيد بزيارة الرئيس لعزبة الهجانة: السيسى يقود التنمية فى مصر بمدن وعواصم ذكية للمحافظات..ومبادرة تطوير القرى مفاجأة كبرى تخدم 55 مليون مواطن

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالموقف الحضاري الذي لمس قلب وعقل كل مصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما توجه إلى عزبة الهجانة ومعه الوزراء لوضع خطة لتطوير العشوائيات.





وأشاد أبو العينين فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيرة التخطيط، بسياسات الرئيس السيسى، مؤكدا أن الرئيس يقود التنمية فى مصر بتدشين العاصمة الإدارية ومدن جديدة ذكية تمثل عواصم جديدة للمحافظات بفكر جديد و متطور وراقٍ يدخل بمصر عصر المدن الذكية.





وثمن وكيل النواب مفاجأة الرئيس السيسى الكبرى بإطلاق مبادرة تطوير الريف والقرى لتشمل 4500 قرية ، ويستفيد منها 55 مليون مواطن مصرى.





وقال أبو العينين: للمرة الأولى في مصر ينزل رئيس الجمهورية لمنطقة عشوائية ويرسم خطة للقضاء على هذه الأزمة.





وأشار محمد أبو العينين، إلى أن الرئيس السيسي، يخاطب العالم بلغة جديدة، وهناك تقدم رفيع المستوى في الفكر، موجها التحية للرئيس على مبادرة القضاء على العشوائيات.





ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن العشوائيات تمثل خطرا على الأمن القومي والتقدم، وتقدم صورة غير حضارية، لافتا إلى أن ما قام به الرئيس رسالة حضارية من نوع رفيع المستوى.





وهنأ النائب محمد أبو العينين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بحصولها على جائزة التميز الحكومي، مؤكدا أن ذلك يمثل نجاحا للمرأة المصرية مشيرا إلى «الدكتورة هالة السعيد تستحق هذا القدر وأكثر لعلمها وخبرتها».





ولاقت كلمة أبو العينين، ترحيبا شديدا من الأعضاء، حيث ضجت القاعة بالتصفيق، بعد تعليق وكيل البرلمان و إشادته بموقف الرئيس السيسي من تطوير العشوائيات.