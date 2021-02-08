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محافظات

بعد الطقس السيئ.. جهود لشفط تراكمات مياه السيول بوسط سيناء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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احمد صالح

تواصل مجالس المدن بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء سحب مياه السيول من الأماكن التي تضررت في المنطقة تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء


وبحسب بيان، الاثنين، تفقد اللواء أسامة أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء، المناطق الأكثر تضررا من مياه السيول الأخيرة  والتي أثرت علي  الطريق الأوسط،  وبعض المنشآت بقريه الجفجافه والمدرسه التجارية  بالقرية.


 وقام اللواء اسامة  رئيس المدينة  , بعمل معاينة حجم الأضرار الناتجة من تفاقم الأحوال الجوية والسيول الفترة الأخيرة لإعداد تقرير مفصل عن حالة المنشآت التي تعرشت للسيول . وقد أعطي رئيس مدينة الحسنة , تعليماته لمدير الإدارة الهندسية بالمجلس  بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء،  لسرعة تحرك المعدات المخصصة وسيارات شفط المياه  لمواجهه السيول والأزمات وتطهير الأماكن والمناطق التي تضررت .. والعمل علي إزالة المياه التي تحيط الفصول المدرسة التجارية.

 

وكان اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد أصدر توجيهاته بسرعة إزالة آثار الأمطار والسيول لتيسير حركة المواطنين على الطرق، مشددا على شبكة المياه والصرف الصحى بالتعاون مع مجالس المدن بشفط المياه وتسليك البالوعات لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور. 


وتعرضت محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار رعدية ورياح، كما تعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطة نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة وتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول بعدة مناطق في مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء.وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن وباقى الجهات المعنية متابعة الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها مختلف مدن المحافظة، إلى جانب متابعة تطورات السيول.


قال اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء  ، انه تم اعداد خريطة بمواقع حفر  الابار العميقة ، وانشاء بحيرات صناعية  لحجز مياه السيول بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء ، هذا الي جانب التوسع في انشاء هرابات ارضية لحفظ المياه المهدرة التي تتخطي سد الروافعة التخزيني ، بهدف اعادة استخدامها فى الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية ، وكذلك الاستخدامات المنزلية .


ولفت اللواء شوشة إلى أن وزير الري اعتمد مبلغ 300 مليون جنيه لعمل مشروعات لحجز وتخزين مياه السيول بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، كما يجرى التجهيز للاستفادة من مياه سد الروافعة بوسط سيناء بإنشاء مزارع سمكية وتركيب مواتير سحب مياه لري المناطق المحيطة .

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بعد الطقس السيئ.. جهود لشفط تراكمات مياه السيول بوسط سيناء
بعد الطقس السيئ.. جهود لشفط تراكمات مياه السيول بوسط سيناء
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