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رياضة

وجه نصيحة لـ عواد.. إكرامي: من يطالب بعودة الحراس الأجانب "غير سوي"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف اكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في توصيه أندية الدوري لاتحاد الكرة بشأن عودة الحراس الأجانب للدوري المصري 

واكد اكرامي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن من يطالب بعودة الحراس الأجانب هو شخص "غير سوي " مشددا أن المنتخب سيواجه أزمة كبري حال تقرر عودة الحراس الأجانب

واضاف أن الحراس المصريين يقدمون افضل أداء ولا داعي لتناول تلك التوصية 

وتابع أن على لطفي تعرض للظلم في الاهلي حيث إنه حارس مميز ولكن بحاجه للمشاركه في عدد من المباريات لتعود له الثقه مشددا أن مستوى محمد الشناوي الرائع من ضمن اسباب ظلم على لطفي.

واضاف أن محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك مميز للغاية ولكنه تعرض لسوء حظ لغيابه عن المشاركه بشكل أساسي بسبب الإصابة وحتي عقب عودته أدائه تأثر بالغياب 

أما عن محمد عواد حارس الزمالك فأكد أن اللاعب فقد الثقه تماما ويجب أن يرحل من الزمالك حتي يعود للمشاركه أساسيا ويكتسب ثقته من جديد 
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