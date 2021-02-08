عميد آداب القاهرة يكشف عن انطلاق برنامج جديد للطلاب

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب جامعة القاهرة، عن البرامج الجديدة التى وضعتها الكلية امام الطلاب .





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية قامت باطلاق برنامج الترجمة التخصصية باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة ، والبرنامج يراعى قواعد الجودة والاعتماد الاكاديمى ويستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من اجل اعداد طلاب بمواصفات تواكب سوق العمل.









واضاف " كامل " ، ان اهداف البرامج إعداد مترجمين متميزين للعمل فى جميع المجالات الدولية ، بالاضافة الى دفع عجلة التعاون فى مجال التعاون فى مجال الترجمة المتخصصة .



