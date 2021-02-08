عميد آداب القاهرة يكشف عن انطلاق برنامج جديد للطلاب

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب جامعة القاهرة، عن البرامج الجديدة التى وضعتها الكلية امام الطلاب .
وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية قامت باطلاق برنامج الترجمة التخصصية باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة ، والبرنامج يراعى قواعد الجودة والاعتماد الاكاديمى ويستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من اجل اعداد طلاب بمواصفات تواكب سوق العمل.
واضاف " كامل " ، ان اهداف البرامج إعداد مترجمين متميزين للعمل فى جميع المجالات الدولية ، بالاضافة الى دفع عجلة التعاون فى مجال التعاون فى مجال الترجمة المتخصصة .
وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارًا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.
وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الوزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.