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تعليم

تستغل الطلاب.. "التعليم العالي" تحذر من كيانات وهمية تصدر شهادات جامعية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:24 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الجهات والبيانات الوهمية غير المرخصة من وزارة التعليم العالي، تستغل الطلاب بحجّة تمكينهم من الحصول على شهادة جامعية. 

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وقال "عبد الغفار" في بيان، الاثنين، إن ما تقدمه هذه الكيانات لا يعد منتجا تعليميا يمكن من خلاله تقديم طلاب متفوقين ذوي كفاءة، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى عدم الاعتراف بمثل هذه الكيانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم للطلاب الأماكن المعتمدة رسميًا عبر وسائل التواصل مع الطلاب بجميع أشكالها.

وشدد السيد عطا رئيس قطاع التعليم، علي جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن الوزارة تقوم بإحالة الكيانات الوهمية التي يتم ضبطها إلي النيابة العامة على الفور حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأضاف "عطا" في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه عقب وجود معلومات لدى الوزارة من وجود كيانات وهمية حيث يتم مداهمتها على الفور وغلقها، مشيرًا إلى أن مصير الطلاب بها العودة إلى الكليات التي رشحت لهم من قبل مكتب التنسيق. 

وأشار رئيس قطاع التعليم، إلى أن بعد تمكن لجنة الضبطية القضائية لدى الوزارة من مداهمة 205 كيانات وهمية، مشيرًا إلى أنه سبق وأن حذرت الوزارة جميع الطلاب من مثل هذه الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية، وذلك دون ترخيص وخاصة خلال فترة التنسيق والتي تكون أكثر جذبًا للطلاب. 
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