ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إعلان تسلا.. قفزة غير مسبوقة لـ عملة البيتكوين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:56 م
عملة البيتكوين
عملة البيتكوين
Advertisements
قسم الخارجي
قفزت عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بشكل غير مسبوق، بعد إعلان من شركة "تسلا"، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، لامست البيتكوين الـ 44 ألف دولار، بعدما أعلنت "تسلا" استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير الماضي.

وقالت الشركة الأمريكية إنه من المتوقع أن تبدأ في قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أنها قد "تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل"، ويأتي ذلك في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفعت العملة الرقمية، إلى مستوى 43625 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسي جديد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البيتكوين تسجل ارتفاعًا تاريخيًا وتتجاوز 20 ألف دولار

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها

سعر العملة الواحدة وصل 315 ألف جنيه.. مخاطر كبيرة لـ البيتكوين وتحذيرات من البنك المركزي

بيتكوين بين الإغراءات والتحذيرات.. سعرها وصل 315 ألف جنيه.. المركزي يحذر من مخاطر الاستثمار فيها .. والخبراء: تأثيراتها سلبية على الاقتصاد

ارتفاع صاروخي في سعر البيتكوين .. أسرار وخبايا العملة وطرق الربح منها

للمرة الأولى.. القيمة السوقية لـ بيتكوين تتجاوز تريليون دولار

ترشيحاتنا

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

بلاش تعليمات.. نجم الأهلي يوجه نصيحه لموسيماني ويكشف عن طريقة اللعب الأنسب

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

أصعب قرار في السعودية.. هل تفرض المملكة حظر تجول كاملًا؟

وجه نصيحة لـ عواد.. إكرامي: من يطالب بعودة الحراس الأجانب "غير سوي"

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

مصدر مسئول: الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق الوحدة.. صور

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد